Noel Gallagher 38 milliárdért se volt hajlandó kibékülni a bátyjával

Liam és Noel Gallagher az Oasis 2009-es feloszlása óta csatározik egymással a médián keresztül gyakorlatilag, de az utóbbi években a fiatalabbik Gallagher, Liam látszólag hajlott rá, hogy újra összeálljon a legendás britpop banda. Most egy tweetben felfedte, hogy 100 millió fontot, vagyis jelenlegi árfolyamon nagyjából 38 milliárd forintot ajánlottak nekik egy visszatérő turnéért, de Noel ennyiért se akarta feltámasztani korábbi bandáját. Ezt írta, miután azzal viccelődött, hogy tök jól jönne neki a pénz, ha Noel végre megmakacsolná magát.

We’ve been offered 100 million pounds for a tour still not enough for the greedy soul oh well stay young LG

— Liam Gallagher (@liamgallagher) 2020. február 3.