Baronits Gábor előadás közben törte szilánkosra a kezét

Baronits Gábor Instagram-sztorijai közé posztolt egy képet a napokban begipszelt kezéről, követői pedig nyilván azonnal arról kérdezték, mi történt, így a színész szintén Instagramon mondta el, miként törte szilánkosra kézfejét egyik előadása közben.

Tegnap előadás közben sikerült ezt a anővert végrehajtanom, a Második nekifutás című darabot játszottuk a Karinthy színházban, ez volt a hetvennemtudomhányadik előadás, és az a vasajtó, ami eddig is ott állt, az tegnap is ott állt, mint eddig hetvenvalahányszor, és sikerült nekifutnom, úgy, hogy a kezemmel teljes erővel belecsaptam. Még felmentem a színpadra, maradtam takarásban, de a kézfejem eléggé eltört és pár ujjam is megrepedt. Nem volt egy kellemes érzés, de az előadást végigcsináltam, a nézők és a kollégák semmit nem vettek észre, csak a végén szóltam a kollégáknak, hogy ne fogják meg a kezemet, mert szerintem eltört. rögtön leizzadtam és ájulás közeli állapotba kerültem, mert éreztem, hogy ez nem jó, illetve olyan hangot hallottam, mint amikor az üres pet-palackot összenyomjátok. Most már be vagyok gipszelve, hat hétig lesz a legjobb barátom