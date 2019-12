Közel három éve élünk együtt a párommal, született egy babánk, aki most öthónapos. A kapcsolatunk elején nem volt gond a szexszel, igazán nőnek éreztem magam. Aztán szóba jött, hogy gyereket szeretnénk. Másfél éven át próbálkoztunk, mint kiderült, ciszták voltak a petefészkemben, emiatt jött össze nehezen. Akkor kezdődtek a problémáink. A párom sokszor elutasító velem, ha szexről van szó. Fáj a feje, kifogásokat talál, fáradt, ez a baja, az a baja, ezer fele áll a feje. Egyáltalán nem kezdeményez, havi maximum két alkalommal szexelünk. Már a hűtlenség is eszembe jutott, de csak van más megoldás. A kialakult helyzet miatt egyáltalán nem érzem magam nőnek, az önbizalmam is a padlón van. Úgy gondolom, nem a külsőmmel van a baj, több bókot is kaptam, hogy szülés után milyen jól nézek ki. Remélem, tud hasznos segítséget adni, mert szeretem a páromat és nem szeretném őt elveszíteni.