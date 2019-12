Mariah Carey svédekbe botlott New Yorkban, majd svédül beszélt nekik

Nincs, ami kifogna Carey-n.

A Billy on the Street legutóbbi adásában Mariah Carey volt a meghívott vendég, a műsor kiötlőjével, Billy Eichnerrel ki is sétáltak a New York-i utcákra, hogy random járókelőknek tegyenek fel kérdéseket – vagy épp csak lepjék meg őket a karácsony királynőjével.

1:45-nél svédekbe botlottak, akiknek előbb svédül köszönt Carey, majd még valamit mondott nekik, amit láthatóan ők értettek, mi annál kevésbé. Majd később egy olyan csoportba futottak bele, ahol egy férfi nem tudott egy Carey-slágert sem mondani. Eichner ki is akadt, ami persze a formátum lényege.

