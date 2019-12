Idris Elba és Willem Dafoe után ő a következő a sorban.

A napokban hallhattuk már Idris Elbát és Willem Dafoe-t is magyarul boldog karácsonyt kívánni, most Meryl Streep magyar kiejtését is letesztelhetjük. Návai Anikó interjúzott vele két éve, még A Pentagon titkai sajtókörútján, akkor vette rá a világsztárt, hogy kívánjon magyarul boldog karácsonyt a magyar rajongóinak, de most került ki a részlet a Hello Hollywoodból Instagramjára.

