Mutatjuk a felvételt.

Még néhányat ugyan aludnunk kell karácsonyig, de már most kapjuk a meglepetéseket. Idris Elba a Hello Hollywoodnak nem csak interjút adott, de boldog karácsonyt is kívánt a magyaroknak. Magyarul. Lehet imádni.

Kiemelt kép: Theo Wargo/Getty Images