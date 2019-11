Zümm-zümm!

Billie Eilish fellépett és díjat is kapott az idei American Music Awards-on. A mindig túlméretezett cuccokban megjelenő Billie Eilish ezúttal is maradt védjegyszerű stílusánál, de most egy fejdísszel bolondította meg a dolgot, amitől pont úgy nézett ki, mintha egy méhész divatbemutatóra ment volna. Vagy csak félt volna a Beyoncé rajongók haragjától, akik BeyHive-nak hívják magukat (ami szójáték a méhkasra az énekesnő nevével, mivel ő a királynőjük).

Kiemelt kép: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic