Vajna Tímea Amerikába költözik

Felszámolja a magyarországi életét.

Vajna Tímea hamarosan egy aukció keretén belül válik meg Andy Vajna tulajdonának egy jelentős részétől, köztük luxusautójától is. Az özvegy a közösségi oldalán most azt is részletesen kifejtette, hogy miért döntött így. Pontokba szedve részletezte az okokat és az is kiderült, hogy az Egyesült Államokba költözik.

Sokan kérdeztétek, hogy miért árverezem el Andy dolgait. Itt vannak a válaszok:

Sokan írtatok, hogy vannak-e eladó filmes dolgok. Amerikába költözöm és nem szeretnék annyi raktárt kibérelni. USA-ba való szállítás is nagyon drága és itt se tudom még hova elhelyezni a dolgokat, bútorokat. Nagyon fáj, ha ránézek az emlékekre. A kocsit nem tudom fenntartani. Az aukció bevételének javarésze jótékonysági célra megy, amelyre nagy szükség van karácsony előtt. Végkielégítést szeretnék adni, akik Andynek dolgoztak jó pár évtizeden keresztül. Nagyon sok dolgot megtartottam, amitől képtelen voltam megválni, majd lehet, hogy múzeumot fogok ezekből csinálni. Biztosan jó helyre kerül minden és így Andy szellemi hagyatéka örökre fennmarad. Már nagyon sok dolgot elajándékoztam, de szerettem volna egybe egy méltó aukciót csinálni a férjem tiszteletére

