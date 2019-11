Napi jófejség: a Centrál Színházban eltolták az esti előadást a kordonozás miatt késők kedvéért

Csütörtökön Budapesten nézelődött a török elnök, Recep Tayyip Erdoğan, emiatt fél Budapest megbénult, emberek ragadtak metróperonokon, illetve kordonok mögött. A Centrál Színház gyorsan reagált és biztosította a későket arról, hogy megvárják őket a ma esti előadással.

Csütörtök este hét órakor kezdődött volna a New York-i komédia Rudolf Péter és Básti Juli főszereplésével (utóbbi egyébként nemsokára a Seveled című filmben tűnik fel főszereplőként), azonban a lezárások és a teljes káosz miatt többen betelefonáltak a színházba, hogy nem érnek oda. Köztük olvasónk, Tímea is, akit telefonhívása után azzal nyugtatott a színház, hogy azért érdemes ennek ellenére is megérkeznie, ugyanis valószínűleg nem marad le: a tömeges késések miatt ugyanis megvárják, hogy megérkezzenek a nézők az előadásra.

A Színház a Facebookon is poszolt.

A lezárások miatt később kezdjük az előadást és a főpróbát is, senki ne forduljon vissza, várunk mindenkit szeretettel! Közzétette: CENTRÁL SZÍNHÁZ – 2019. november 7., csütörtök

