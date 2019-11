Miley Cyrus négykézláb kúszik a földön az anyjával és a húgával

Koreográfiát gyakoroltak.

Mostanában megint egyre több furcsa dolog történik Miley Cyrus közösségi oldalán. A minap egy mosógépbe gyömöszölte be magát az énekesnő, most pedig egy két generációs koreográfiát mutatott be az anyja és a húga, Noah segítségével. Miley Cyrus be is számolt a földön kezdődő mozdulatsor előtt, ami aztán négykézláb mászva folytatódott.

Kiemelt kép: Instagram/@mileycyrus