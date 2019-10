Cinthya Dictator jelmeze olyan jól sikerült, hogy mi ma már nem alszunk

Halloweenre öltözött így természetesen.

Molnár Tamás bandájának, a Jetlagnek minden évben van egy tematikus Halloween bulija, ahol idén a Joker volt a téma. A Joker gyakorlatilag az egyik legelcsépeltebb jelmez, de Molnár barátnője, Cinthya Dictator előtt most leborulunk, mivel az Öngyilkos osztag Jokerének öltözött be, de a végeredmény azon túl, hogy simán felülmúlja az eredetit, egyben a rémálmaink főszereplője is lesz a következő nagyjából két-három hétben. Posztjában azt írja, hogy egy estére Jared Letonak akarta érezni magát, remélhetőleg ő azért nem küldött használt óvszert a kollégáinak, mint a világsztár a forgatáson.

Kiemelt kép: Instagram / @cinthyadictator