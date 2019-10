Elképesztően undorító dolgot fogyasztott Demi Moore

Mindezt azért, hogy ne kelljen másokat besározzon.

James Corden legjobb visszatérő szegmense a Spill Your Guts Or Fill Your Guts, aminek a lényege, hogy az asztalon egy rakás nagyon undorító kaja közül választanak egymásnak a vendéggel valamit, amit aztán meg kell enniük, ha nem válaszolnak őszintén egy nagyon kellemetlen kérdésre. A legújabb kiadásában Demi Moore vállalta be ezt, az első kört pedig könnyen abszolválta is azzal, hogy elárulta, az 1982-es Parasite a legrosszabb film, amiben valaha szerepelt. Amikor viszont választania kellett három kollégája közül, vagy elárulnia, hogy melyik férfi kollégája az, aki többet keresett egy filmmel, mint ő, pedig nem érdemelt többet, akkor inkább bevállalta az evést. Első alkalommal egy majonézből, túróból, meg csípős szószból készült koktélt ivott, utána pedig a világ legerősebb csípős szószába kellett kortyolnia. Moore egy igazi hős!

Kiemelt kép: YouTube