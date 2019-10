Meghan hercegnét próbálták barátai lebeszélni a házasságról

Azt is elárulta, hogyan becézi Harry-t.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, egy interjúban Harry herceg először beszélt nyíltan a Vilmos herceggel való ellentéteikről, amiről egy ideje már pletykáltak.

Ugyanakkor nem csak tőle tudtunk meg érdekes dolgokat az interjú során, ugyanis Meghan hercegné elmondta, hogy amerikaiként fogalma se volt, hogy mivel jár egy herceggel való házasság, idézte a Sky News. Mint mondta, nem arra számított, hogy könnyű lesz, de arra azért igen, hogy fair lesz vele szemben a bulvársajtó.

A brit barátaim nagyon örültek a dolognak, mert nagyon boldog voltam. De azt mondták, biztos nagyszerű ember, de nem kéne hozzámenj, mert a brit bulvársajtó tönkre fogja tenni az életedet.

A hercegpárnak az utóbbi időkben teljesen elmérgesedett a viszonya a brit bulvársajtóval, be is pereltek több oldalt, többek között telefonlehallgatás vádjával is. Ennek indoklásaként az interjúban kiderült, hogyan becézi férjét.

H – így szoktam hívni őt –, nem elég csak túlélni valamit. Az élet nem erről kell szóljon. Győznöd kell benne.

Kiemelt kép: Max Mumby/Indigo/Getty Images