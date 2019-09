A Ross fiát alakító Cole Sprouse meglátogatta a Jóbarátok kultikus kanapéját

Cole Sprouse még gyerekként kezdte a színészkedést testvérével, a Palvin Barbival járó Dylan Sprouse-zal, és két éven keresztül Ross gyerekét is alakította annak előző házasságából a Jóbarátokban. A sorozat huszonöt éves évfordulója alkalmából pedig meglátogatta a kanapét, amit a Central Perk kávézóban láthattunk mindig, amin egyébként Hugsy-val, a plüss pingvinnel ült együtt a szériát gyártó Warner stúdiójában.

The One Where Ben Grew Up. @colesprouse #FRIENDS25 pic.twitter.com/qBZJqcY6dm

— FRIENDS (@FriendsTV) 2019. szeptember 19.