Senki nem verette úgy a The Cure koncertjén, mint Lady Gaga

A Kaliforniában található Pasadénában közös koncerten lépett fel két legendás rockbanda, a Pixies és a The Cure, egy rajongó felvétele alapján pedig a koncerten ott volt Lady Gaga is. Illetve az ott volt picit finom megfogalmazás, utóbbi koncertjén majdhogynem arcon pörgött, annyira élte a bulit. Gondoltad volna róla, hogy ekkora The Cure rajongó?

.@LadyGaga was spotted at The Cure and The Pixies concert in Pasadena, California looking happy as can be. pic.twitter.com/RcvcGmGvZz

— Pop Crave (@PopCraveMusic) 2019. szeptember 1.