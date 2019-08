Homonnay Zsolt újranősült és hamarosan megszületik a gyereke

A színész és Polyák Lilla kapcsolata 2015 decemberében futott zátonyra, de hivatalosan csak 2016 szeptemberében került sor a válásra. Ekkorra azonban már mindketten új életet kezdtek. Polyák Lilla Gömöri András Máté oldalán találta meg a boldogságot, akivel tavaly nyáron össze is házasodtak, most pedig Homonnay Zsolt is elvette kolléganőjét, Földesi Anitát.

A ceremóniára augusztus 17-én került sor szűk körben, amit valószínűleg még azelőtt akartak megejteni, hogy megszületik közös gyerekük. A baba ugyanis ősszel érkezik és kisfiú lesz.



