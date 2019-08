A rapper felesége osztotta meg a felvételt.

A vártnál egy kicsivel korábban, a múlt héten megszületett Curtis kisfia. A rapper és felesége, Kriszti már meg is mutatták egy újságnak a babát, most pedig egy videót is posztolt két kedvenc férfijáról az újdonsült anyuka.

Ilyen szerelem nincsen a világon

– írta Curtis párja.

Kiemelt kép: Instagram/@krisztika.09.26