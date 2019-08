Csődeljárás indul a Barneys ellen

A luxusmárka hitelezőitől védné magát a csődeljárással.

Csődeljárást kért magára a Barneys New York Inc., ami az Egyesült Államok egyik ikonikus luxusmárkája, amit 1923-ban alapítottak Manhattanben, de a hetvenes években ért igazán csúcsra. Ahogy arról a Business Of Fashion beszámol, a vállalat azt kérte, hogy csődeljárás alá kerüljenek addig is, ami megvédi őket a hitelezőikkel szemben, amíg sikerül megoldaniuk az anyagi problémáikat. Cég próbálta ezt elkerülni korábban azáltal, hogy partnert vagy vevőt keresett, de nem jött az össze. Azzal indokolják a pénzügyi helyzetüket, hogy túl drága lett az épületek bérlése, megháromszorozva az ezzel kapcsolatos kiadásaikat, míg a termékeik magas ára miatt nem tudtak eleget eladni ahhoz, hogy fedezni tudják a kiadásaikat. Továbbra is nyitva lesznek az eljárás alatt, jóformán időt kérnek rá, hogy rendezzék hiányukat, felmerült már a költözés is, mint lehetőség. A Barney egyébként 1996-ban már egyszer csődöt jelentett, amikor egy japán partnerük kilépett az egyességükből, de akkor megmenekültek végül.

Kiemelt kép: Drew Angerer/Getty Images