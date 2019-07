Idris Elba komplett lejátszási listát kapott Meghan hercegnétől a királyi esküvőhöz

Nagyon úgy tűnik, hogy volt old school hip-hop is.

Idris Elba a színészet mellett rendszeresen szokott DJ-zni még most is, ennek köszönhetően pedig ő lett Meghan hercegné és Harry herceg esküvőjén is a DJ.

Eddig keveset beszélt a dologról, és ezúttal is nagyon szűkszavú volt, de azért elárult ezt-azt a BBC rádióinterjújában, például, hogy a buliban szólt az I Wanna Dance With Somebody Whitney Houstontól.

Továbbá konkrét kérések voltak a hercegnétől, hogy mit rakjon a bulin.

Meghan küldött egy lejátszási listát néhány elég húzós dallal. Akadt némi nyugati parti zene is rajta. Csak ennyit mondok.

Próbált belőle többet is kiszedni a műsorvezető, pontosabban, hogy a nyugati parti zene alatt 2Pac-ot vagy Dr. Drét ért-e, de nem akart több információt elárulni erről Elba, úgyhogy vegyünk inkább igennek.

Nem fogom kiteregetni a dolgaikat, az nem lenne fair. Kérdezd meg róla Meghant és Harry-t.

Csalódottak lennénk, hogy soha senki nem kérdezné meg ezek után őket, hogy mi is szerepelt pontosan Whitney Houston mellett azon a lejátszási listán.

Kiemelt kép: Rebecca Smeyne/Getty Images