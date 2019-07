Egy kommentelő nem érti, hogy Shay Mitchell hogyan lehet terhes, ha nincs férjnél

Fogós kérdés.

A Pretty Little Liars színésznője alig egy hete jelentette be, hogy terhes, amit a hasa mérete miatt már egyre kényelmetlenebb volt tikolnia. Azóta viszont több bikinis képet is megosztott.

Azok a követői, akikhez pedig nem jutott el korábban a hír eléggé rácsodálkoztak a dologra. Néhány kevésbé jóindulatú kommentelő azt kérdezte meg, hogy ki a gyerek apja, de volt valaki, aki egyszerűen nem tudta feldolgozni, hogy Shay Mitchell házasságon kívül lesz anya.

Hogy?? Férjhez ment?

– tette fel a kérdést a kommentelő, amire nemcsak a többiek, de a színésznő is reagált.

Mitchell válasza azóta eltűnt, de nem vette magára a dolgot, csak visszakérdezett, hogy vajon hogyan is történhetett.

Kiemelt kép: Instagram/@shaymitchell