Terry Crews a pornófüggősége miatt lépett félre

Terry Crews pár éve elárulta, hogy sokáig pornófüggőséggel küzdött. Most Andy Cohen műsorában, a Watch What Happens Live-ban újra szóba került a téma, Cohen megkérdezte tőle, hogy mi volt az a pont, amikor rájött, hogy probléma a túl sok pornó. Crews elmondta, hogy a felesége egyszer rákérdezett, hogy mi az, amit nem tud róla, ő pedig elmondta. A felesége pedig azt mondta, hogy kész, ő otthagyja – mint kiderült, az eset előtt pár évvel Crews félrelépett, amihez a függősége vezetett. A színész egyébként elsőre úgy volt vele, hogy jobb is, ha a felesége lelép, de aztán szép lassan rájött, hogy ő a probléma, úgyhogy elvonóra ment és helyrehozta a házasságát. Már 30 éve együtt vannak.

Az interjú egy másik pontján egyébként az is kiderül, hogy már készül a Feketék fehéren második része, amin már dolgoznak az első alkotói, idén van az első résznek a tizenötödik évfordulója egyébként.

Kiemelt kép: Vincent Sandoval/Getty Images