A Star Wars sztárja, Daisy Ridley meglepően jól rappel

Daisy Ridley, az új Star Wars-trilógia főszereplője Jimmy Fallon vendége volt, ahol egy ponton szóba került, hogy állítólag nagyon jól rappel. Ridley pedig be is mutatta, hogy hogyan, mikrofont ragadott, és simán eltolta profin Lil Kim részét a Lady Marmalade-ból. Bár az ilyen műsorokban sosem véletlenül történik az ilyesmi, hanem készülnek rá, még ha úgy is tesznek, hogy teljesen random kérték meg, hogy adja elő, azért még így is le a kalappal, a brit színésznőről ez az utolsó, amit el tudunk képzelni.

Kiemelt kép: YouTube