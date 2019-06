Esőtánc helyett két békát adtak össze Indiában

Ha az élet nehezségeket állít az útunkba, kell, hogy rendelkezzünk némi kreativitással, hogy képesek legyünk túllendülni rajta. Pontosan így tett egy társaság az indiai Udupiban, Karnataka államban – írja a Vice.

A települést hosszú ideje aszály sújtja, a helyzet már-már tragikus, így a tétlen várakozás helyett a helyiek a természetfeletti erőkhöz fordultak. Na nem a széles körben ismert esőtáncot vették elő, hanem fogtak két békát a szomszédos falvakból és egy hindu szertartás keretében összeadták őket.

#WATCH Frogs married in Karnataka's Udupi to please the rain gods. The frogs were dressed in custom made outfits for the ceremony. pic.twitter.com/s9I4rLT0Tu

— ANI (@ANI) June 8, 2019