Liam Gallagher felszívta a saját bőrét is

Mármint szó szerint.

Egy új, As It Was dokumentumfilm az Oasis szétbomlásáról és Liam Gallagher azutáni életéről szó. A Sun beszámolója szerint pedig kiderül belőle néhány egészen érdekes dolog. Állítása szerint 14 liternyi sört iszik egy este alatt, régen pedig 8 gramm kokaint szívott fel egy koncert előtt, ma már csak kettőt. Sőt, a saját bőrét is felszívta.

Pikkelysömöröm van és az emberek azt hitték, hogy kokain. Az emberek azt gondolták, hogy lekaparom a fejemről és felszívom, meg a fogaimhoz dörzsölöm, meg minden a szar. Szóval úgy voltam vele, hogy egy próbát megér. De nem igazán hatott.

Ami az Oasis-t illeti, meggyőződése, hogy valamilyen felsőbb hatalomnak köszönhető, hogy ekkora sikert értek el.

Vannak kibaszott jelenségek, amikkel nem vagyunk tisztában. Akár ufók vagy szellemek. De az, hogy világhíres banda lettünk, azt valaki ezt eltervezte.

Kiemelt kép: Dave J Hogan/Getty Images