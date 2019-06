Így készült Jennifer Lopez botrányosan jó CFDA-gálás külseje

Betekinthetünk a kulisszák mögé.

Jennifer Lopez CFDA-gálára felvett Ralph Lauren ruhájától odáig, meg vissza voltunk a napokban.

Az énekesnő egyébként díjat vett át a divat díjátadón, méghozzá a divatikonnak járót. Most YouTube-ra felrakott egy videót, ami a kulisszák mögé enged betekintést. Láthatjuk a pillanatot, amikor megtudja, hogy nyert, láthatjuk azt is, hogyan készül nagy gonddal a sminkje, továbbá a beszédét is, amit az átadón mondott. Utóbbiból kiderül, hogy mindig is rajongott a hasvillantós cuccokért, és régen, amikor nem volt sok ruhája, akkor saját magának átalakította őket mindig, a példaképei pedig Madonna, Cyndi Lauper, és Janet Jackson voltak. Meg az, hogy a ruhája csillogós volt.

Egyébként 20 éve jött ki az énekesnő legújabb albuma.

Kiemelt kép: Nicholas Hunt/Getty Images