Túl fiatalnak érzed magad? 20 éves Jennifer Lopez első albuma

Fájdalmas lesz hallani, de Jennifer Lopez első albuma, az On the 6 kerek húsz évvel ezelőtt, 1999 június elsején jelent meg. Igen, tényleg húsz év telt el azóta, hogy Lopez azt énekelte, „If You Had My Love”. Ez pedig azt jelenti, hogy már azok is rég leérettségiztek, akik akkor születtek, amikor Jennifer Lopez volt mindenki kedvenc új énekesnője. De nemcsak az azóta eltelt két évtized hihetetlen, hanem az is, hogy az énekesnő külseje azóta semmit nem változott.

Amikor az öregedésre képtelen celebekről esik szó, elsőként talán mindenkinek Demi Moore jut eszébe, aki gyakorlatilag fiatalabbnak néz ki a saját lányainál is, vagy Keanu Reeves, aki az örökkévalóságig ugyanúgy fog kinézni, mint most vagy éppen 15 éve. Pedig Moore-nál és Reevesnél is nagyobb csoda valójában Jennifer Lopez, aki látszólag nemhogy egy percet nem öregedett az elmúlt húsz évben, de gyakorlatilag jobban is néz ki, mint bemutatkozó albuma idején. Igen, húsz éve jelent meg az énekesnő első albuma. via GIPHY A húszéves időtartamot pedig Lopez is nehezen hiszi el, ezt ő maga írta Instagramján az alábbi videó mellé. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jennifer Lopez (@jlo) által megosztott bejegyzés, Jún 1., 2019, időpont: 12:17 (PDT időzóna szerint)

Lopez 1999-es, énekesnőként elért sikerei már csak azért is izgalmasak, mert előbb lett ismert színésznőként, 1998-ban ugyanis már láthattuk George Clooney mellett a Mint a kámforban, egy évvel azelőtt pedig a minőséginek kevésbé mondható Anakonda című filmben. Ezekkel annyiban alapozta meg karrierjét, hogy ő volt az első latin-amerikai színésznő, aki több mint egymillió dollárt kapott egy filmért. Albuma megjelenésének estéjén Lopez azt nyilatkozta a Los Angeles Timesnak, hogy gyakorlatilag véletlen volt, hogy előbb lett ismert színésznőként, mint énekesnőként, és közel sem az történt, hogy csak a semmiből eszébe jutott, hogy ha már befutott színésznőként, kipróbálja, milyen az éneklés. „Már megvolt a lemezszerződésem, mielőtt beindult volna a filmes karrierem“ – mondta Lopez, akivel azután szerződött le Tommy Mottola, hogy hallotta énekelni a Dalok szárnyán című filmben. Szóval gyakorlatilag Jennifer Lopezt is Mottolának köszönheti a világ, ahogy Céline Diont és a producer korábbi feleségét, Mariah Carey-t is. Mottola az E!Online-nak nemrég azt nyilatkozta az énekesnőről, hogy soha nem voltak vele kapcsolatban kétségei. Vele szemben kételkedtek viszont a kritikusok, akik nem értették, Lopez miért kockáztat az énekléssel, miért nem marad inkább a filmeknél, hisz ha nem jön össze a zenei karrier, azzal színésznőként is elássa magát. Most már nyilván tudjuk, hogy utóbbi nem történt meg. Annyira nem, hogy Lopez azóta is szerepelt jó pár nagyobb filmben és sorozatban, illetve még további 7 albuma jelent meg. Instagramján a húszéves évforduló kapcsán most azt írta az énekesnő: Örülök, hogy mindig tartottam magam az álmaimhoz és hallgattam legbelül a kislányra, akinek végtelen lehetőségei voltak. Még mindig hiszem, hogy bármi lehetséges! Lehetséges például az is, hogy valaki évtizedek alatt sem öregszik, és közel ötven évesen is úgy néz ki, mint a húszas évei végén. Ez itt egy fotó Jennifer Lopezről 1999-ből: Ez pedig egy fotó szintén róla, húsz évvel később, 2019-ben: Ugye mindenki látja, hogy valójában nincs különbség? Leszámítva persze, hogy jobb a sminkje. Szóval igen, teljesen komolyan idén nyáron lesz 50 éves Jennifer Lopez, akinek teljesen komolyan húsz évvel ezelőtt kezdődött a karrierje, és teljesen komoly az is, hogy így néz ki. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jennifer Lopez (@jlo) által megosztott bejegyzés, Máj 16., 2019, időpont: 5:48 (PDT időzóna szerint)

Ha a múltkor térdre borultunk Elle Fanning előtt, akkor most tegyük meg ezt Jennifer Lopez előtt is! Kiemelt kép: Fred Duval/FilmMagic