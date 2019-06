Beyoncé sajtósa Instagramon csitítja az énekesnő rajongóit

Arra kérte őket, hogy, ne utálkozzanak az énekesnő nevében.

Körbejárta a netet a felvétel, ahogy Beyoncé arrébb lök egy nőt egy kosármeccsen frusztrált arccal.

Az arrébb lökött nő egyébként Nicole Curran, akit amint beazonosítottak az énekesnő rajongói, rögtön elkezdték zaklatni az interneten. Ő már reagált az esetre.

Most Yvette Noel-Schure, Beyoncé sajtósa is megszólalt az eset kapcsán Instagramon. A poszt elején megemlékezik az On The Run II turné kezdetéről, ami pont egy éve volt, majd arra kéri a rajongókat, hogy ne gyűlölködjenek az énekesnő nevében.

Tudom, hogy a szeretetetek mély, de minden embernek kijár a szeretet. Nem lesz semmi öröme abban annak, akit nagyon szerettek, ha az ő nevében utálkoztok. Szeretünk titeket.



Kiemelt kép: Ezra Shaw/Getty Images