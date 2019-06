Marcia Cross-t és férjét ugyanaz a daganatkeltő vírus támadta meg

A Született feleségek színésznője őszintén beszélt a gyógyulásról.

Marcia Cross még tavaly jelentette be, hogy rákos volt, de sikeresen leküzdötte a betegséget. Férje, Tom Mahoney is ugyanazzal a betegséggel küzdött, őt viszont torokrákkal diagnosztizálták. Most kiderült, mindkettejüket ugyanaz a daganatkeltő vírus támadta meg, erről a CBS egyik műsorában beszélt a színésznő:

Nem hittem, hogy bármi bajom van, mert semmifajta tünet nem mutatta magát. Aztán egy anális vizsgálatkor a doktornő elmondta, ne aggódjak, ha bajom is van, az gyógyítható. Fogalmam sem volt, miről beszél.

A végbélrák diagnosztizálása után az orvosok rájöttek, talán az ő és férje daganata között összefüggés is lehet. Mint kiderült, ugyanaz a vírus okozta a betegségeket, a HPV. Épp ezért kampányolnak mindketten amellett, hogy aki tudja, oltassa be magát az ellenszerrel. A betegség szexuális úton terjed, és a nemi szerveket érintő rákos megbetegedést okzohat.

Ahogy Cross fogalmazott, sokan szégyellik az ilyesmit kimondani:

Tudom, hogy sokan szégyellik ezt, de rákról beszélünk. Amiatt miért kellene szégyenkezni? Mintha a te hibád lenne, hogy egy daganat a fenekedben van.

