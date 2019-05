Khloé Kardashian brutálisan megvert egy sztriptíztáncosnőt volt férje memoárja szerint

Lamar Odom egy hónap járás után elvette 2009-ben feleségül Khloé Kardashiant, a házasságuk pedig egészen 2016-ig tartott. Az egykori kosársztár, Odom nemrég kiadott egy életrajzi könyvet Darkness To Light címmel, amiben elmond mindent erőszakos múltjáról, drog- és szexfüggőségéről, félrelépéseiről, és persze a Kardashianokhoz fűződő viszonyáról is. A Bossip szemezgetett a legszaftosabb részekből. A Khloéval való kapcsolata után kezdett el nagyon ráfüggni a keménydorogkra. Kardashiant többször is megcsalta, egyszer például két sztriptíztáncossal bukott le egy szállodai szobában, Khloé Kris Jennerrel és a testőrükkel rájuk törte az ajtót, majd reflexből elkezdte ütlegelni az egyik nőt.

Próbáld meg elképzelni a jelenetet: Khloé éppen a szart is kiveri az egyik nőből, aki próbál ellenkezni. Kemény ütlegeli a nő fejét. Kris ordít, a testőr pedig közbeavatkozik és próbálja félrehúzni Khloét a megvert sztriptíztáncostól. Khloé közli velem, hogy szedjem össze a cuccaimat, a testőr gyorsan minden nyomát eltünteti a drogoknak. Mi meg kilopózunk a Roosevelt hátsó kijáratán és eltűnünk az éjszakában.

Alapból paranoid volt a Kardashian-családra, de egyszer bekokainozva elkezdett lyukakat fúrni a falban, mivel éppen attól tartott, hogy megfigyeli és rögzíti őt a Kardashian-klán. Amikor pedig exe rányitott, hogy mi történik, megragadta a vállát, és azzal fenyegette, hogy meg fogja ölni. Egy ponton viszont Kris Jenner avatkozott közbe, végleg lezárva a kapcsolatot ügyes machinációval, Odom sztorija szerint. Jenner felhívta, hogy Khloé beszélni szeretne vele edzés után a terem előtt, legyen ott. Mikor odament, Khloénak fogalma se volt, hogy miről beszél, közben megjelent egy halom fotós, akik végig videózták az esetet.

Tuti Kris állt emögött. Kris tudta, hogy ez az utolsó esélyem, de nem akart egy drogfüggőt a családjába. Nem tett jót az üzletnek. Minden esélyem, ami maradt Khloénál, abban a pillanatban elszállt. Az egész a brandjéről szólt. Egy senki voltak a számára.

Kiemelt kép: Rich Fury/Getty Images