Ryan Reynolds 11 Deadpoollal pózolt, köztük egy szőkével is

Ryan Reynolds nemrég Pekingben járt, Kínában ugyanis még csak most mutatták be a Deadpool 2. című film családbarát verzióját, a nagy eseményre való tisztelettel pedig meghívták a 42. éves színészt is. Reynoldsról a szokásos fotók mellett készült egy kissé furcsa is, ugyanis 11 másik Deadpoolnak öltözött emberrel kapták lencsevégre. A kínai Deadpool-klónok között volt egyébként hosszú, szőke hajú, de akadt olyan is, aki copfba fogta haját.

Reynolds mosolya mindenesetre nem egy “mentsetek meg” típusú vigyor, valószínűleg jól elbohóckodott a kínaikkal is:

Kiemelt kép: Slaven Vlasic/Getty Images