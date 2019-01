Ez a fotó mindent elmond Hugh Jackman elmúlt tíz évéről

Napok óta azzal van tele a közösségi média, hogy az emberek 10 évvel ezelőtti önmagukról posztolnak képeket, mellette egy önmagukról frissen készült fotóval. A 10 years challenge elvileg adatgyűjtési céllal indult, de inkább tűnik nosztalgiába révedő szórakozásnak most már. Először a hírességek fiatalkori énjeiből csemegézhettünk, aztán komolyabb, ma már az egész világ számára problémát jelentő témákat is bevontak a kihívásba, mint a globális felmelegedés.

Szerencsére most megint egy könnyedebb hangulatot árasztó versenyző szállt be a kihívásba. Hugh Jackman nem magáról posztolt, hanem a Deadpool hivatalos Twitter-oldalán trollkodtak egyet a színész szerepei kapcsán.

Hey @RealHughJackman, took care of your "Ten Year Challenge" for you. pic.twitter.com/pQZq1dfvPr

— Deadpool Movie (@deadpoolmovie) January 18, 2019