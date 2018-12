A Bosszúállók weblapját meghekkelő srác ajándékot kapott a trollkodó Ryan Reynoldstól

Ryan Reynolds megint trollkodott egy nagyot a Marvel univerzumban, miután ajándékcsomagot küldött annak a srácnak, aki a Bosszúállók: Végjáték hivatalos weboldalát meghekkelte (pontosabban az URL kódot), aki pedig a film linkjére szeretett volna kattintani, azt a Deadpool film hivatalos oldalára navigálta, miután a második rész december 12-én kapta meg a korhatáros verzióját, amit az amerikai mozikban is leadtak.

Korábban már írtunk arról, hogy Reynoldsnak saját gint forgalmazó cége van, az ajándékba ezt is belecsempészte, ami promózásnak sem rossz.

Reynolds egy szürke aktatáskát juttatott el a srác címére, amiben egy üveg gin, egy fülhallgató és két mozijegy volt, amit a Bosszúállók: Végjáték nyári, premier előtti vetítésére használhat majd fel a szerencsés. A fiú kitette Twitterre is a zseniális ajándékot, ami Kanadából érkezett.

Reynolds azonnal le is csapott a posztra tweet formájában — eléggé Deadpool karakterében maradva:

This isn’t to say I’m proud of what you did. Just that I happen to love you.

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 2018. december 14.