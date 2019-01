Jimmy Fallon poénjait mintha egy algoritmus generálná népszerű keresőszavakból

Más magyarázat nincs ugyanis a lenti szkeccsre, amiben Jimmy Fallon a műsorának, a Tonigh Show-nak házi bandájaként funkcionáló The Roots tagjaival játszik újra egy jelenetet a Netflix sikerfilmjéből, a Bird Boxból, de végül Lindsay Lohanbe botlanak, akivel aztán táncolni kezdenek.

Mintha Fallon írószobája csak fogott volna két, éppen a neten nagyon népszerű mémet, a Bird Box challenge-t és Lohan fura táncából kinőtt Do The LiLo challange-t, nulla perc gondolkodással pedig beleírták volna a kettőt egy jelenetbe, aminek gyakorlatilag semmi értelme és nem is különösen vicces, sőt, kifejezetten kínos.

Leginkább az a jelenet jutott eszünke róla a 30 Rock című sorozatból, amikor Steve Buscemi megpróbált beépülni a fiatalok közé egy gördeszkával és tarkóra fordított simléderrel, ha már mémeknél tartunk.

