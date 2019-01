Megcsalta, majd tetoválással próbálta kiengesztelni feleségét – súlyos hiba volt

Pár elírás is becsúszott.

Szegény Jose L. Torresen most nagyon sok ismeretlen internetező röhög. A houstoni férfi egy tetoválást csináltatott, amit a mester lefotózott, és így az egész világ láthatta az Instagramon. A szöveg – amiből azért nagyjából kiderül, mit követhetett el a férj – így hangzik:

Én, Jose L. Torres, a saját akaratomból csináltatok egy tetoválást 2019. január 2-án, hogy visszanyerjem feleségem bizalmát azon fájadalmak és szenvedések után, amiket okoztam neki a házasságunkban. Én egy hazug

hűtlen

manipulátor

csaló

kurvapecér

becstelen és tisztességtelen férfi vagyok.

A kommentekből kiderül: viszonylag kevesen gondolják azt, hogy ez egy sikeres stratégia, azaz hogy a feleség majd pont egy cicitől a ködökig tartó meaculpázó tetkótól fog enyhülni, de ezen felül még valami kisült a hozzászólásokból:

hogy két elírás is van a szövegben: a „deceiver” (csaló) helyett „deciever” szerepel, a „disrespectful”-ból (tiszteletlen) pedig kimaradt az „f”-betű.

A Tattoos by Jorge szalon mestere (igen, Jorge) elmondta: mivel az angol nem az anyanyelve, mindig megkéri a vendégeit, hogy nézzék át felvarrás előtt a szöveget. Így történt ez most is, ezek szerint hiába.

Akad kommentelő, aki szerint a férjnek és a feleségnek – már amennyiben együtt maradnak – szuper érzés lesz majd ezek után strandra vagy medencés buliba menniük. Amennyiben pedig elválnak útjaik, nos… nem biztos, hogy a férfi következő barátnői örömmel olvassák majd a feliratot szex közben.

