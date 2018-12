Százmilliók háborúznak az interneten, hamarosan leváltják a YouTube királyát

Vége lesz egy korszaknak: szétsminkelve, színes ruhában, mosolyogva szedik darabokra a nyugati felsőbbrendűséget a YouTube-on.

A YouTube 2005 októberében vezette be a feliratkozás funkciót, ami azért volt fontos, mert a videomegosztó gyakorlatilag ezzel a lépéssel indított el egy többmilliárdos piacot, ami örökre megváltoztatta az internetet. A feliratkozói rendszer indulása után egy évvel kezdődött el az igazi harc: rangsorolni kezdték a legtöbb követővel rendelkező csatornákat. Innentől pedig nem volt megállás, szinte egyenes út vezetett a mai állapotokig. Létrejött a „jútuberség” fogalma, mindenki videózni kezdett, a profi és az amatőr tartalomgyártás soha, sehol nem került ilyen közel egymáshoz. Az első listavezető nevét 2006-ban hozták nyilvánosságra, a Smosh zenés szórakoztató tartalmakat gyártó csatorna a mostani számokhoz képest értelmezhetetlen 3000 feliratkozóval volt a YouTube első királya.

A számok aztán gyorsan növekedni kezdtek, mint ahogy maga a YouTube is. A videós közösségi oldalt lassan elkezdték behálózni a hirdetők, a cégek egyre több potenciált láttak a kamera előtt beszélő, zenélő, éneklő, mutatványozó felhasználókban.

2010 után a fiatalok már sokkal több időt töltöttek a YouTube előtt, mint bármelyik hagyományos műsorszolgáltató előtt, a TV pedig megkezdte a lassú, mai napig tartó haldoklását. A YouTube-csatornák forgalma időközben egyre csak növekedett, de a kezdeti időszakkal szemben pár ezer feliratkozóval már nem lehetett csodát csinálni, sőt, ennek már a százszorosa, ezerszerese is kevés volt az élmezőnyhöz.

How’s it going bros, my name is Pewdiepie

A 2013-as év a YouTube-on egyértelműen a svéd videósról, Pewdiepie-ról szólt, aki rövid idő alatt, szinte a semmiből érkezve vette át a vezetést decemberben és azóta ki sem engedi az első helyet a kezéből. Pewdiepie két dologról lett híres:

Az egyik, hogy nagyon viccesen káromkodik svédül, amikor megijed,

a másik pedig, hogy nagyon rosszkor süt el érzéketlen vicceket, amelyek miatt rendszerint bajba is kerül.

De ne szaladjunk ennyire előre.

A YouTube jelenlegi királyát civilben Felix Kjellbergnek hívják, aki azért hagyta ott az egyetemet, mert videókat akart gyártani az internetre. Felix ezért kész volt mindent feláldozni: elképesztő tempót diktált, sőt, diktál a mai napig, minden nap tölt fel tartlmat és ezt már több mint 8 éve csinálja. A Pewdiepie-csatorna elsősorban játék-tesztekkel, főként horrorjátékokkal indult, de a műsorfolyam szerkezete és struktúrája nagyban megváltozott az elmúlt években.

Pewdiepie ma már nem játékokkal játszik, hanem saját, könnyed tematikájú híradót készít, mémeket elemez és alkot, az internet történéseivel foglalkozik, röviden: megpróbálja kiszolgálni azokat az igényeket, amiket a konvencionális média nem tud, vagy inkább nem akar kiszolgálni.

A videós úgy látszik, jól pozicionálta át magát, mivel a vezető helyét az elmúlt években annak ellenére tudta megőrízni, hogy a videóinak a fókusza meglehetősen elcsúszott más irányba. Korábban sokan azzal gúnyolták, hogy a közönsége csak 9 éves gyerekekből áll, mint kiderült, ez nem biztos, hogy így van. Azért is meglepő, hogy még mindig ő ül a YouTube trónján, mivel a sikerek mellett a botrányok sem kerülték Kjellberget. Íme, az egyik legnagyobb balhéja, ami az egész pályafutását is veszélybe sodorta:

Kirúgta a Disney a világ egyik legnépszerűbb netsztárját A cégcsoport tolerálhatatlannak találta a YouTube-on legnagyobb követőtáborral rendelkező és ebből milliárdos jövedelmekre szert tevő PewDiePie antiszemitának minősített, viccnek szánt videóit.

Kicsit túlzónak tűnhet az, hogy “veszélybe sodorta”, mivel Pewdiepie mára szó szerint egy nagyon stabil lábakon álló, milliárdos vállakozás lett, de ezt azért ő is, meg a pénztárcája is megérezte:

Meg aztán ezt is:

A YouTube is szerződést bont a világ legnépszerűbb videósával A Disney után a YouTube sem tartja tovább vállalhatónak PewDiePie-t, aki mostanáig a világ legnépszerűbb és legtöbbet kereső YouTubere volt. Nem készül el a Scare Pewdiepie második szériája és megvonják a Google-ajánlást is.

Akárhogy is, Pewds innen is vissza tudott jönni, sőt, bizonyos szempontból most talán erősebb mint valaha. Bár elpártolt mellőle sok befektető és páran szerződést is bontottak vele, de az általa kitalált formátumok jól futnak, és bár anyagilag nem jár a csúcson, de végre azt csinálhatja, amit szeret és ez meg is látszik rajta. Az elmúlt időszakban több meglepő videója is felkerült, például sokszor ajánl könyveket, vagy beszél divatról, ruhákról.

Send bobs and vagene

Sikerek és botrányok ide vagy oda, úgy néz ki, hogy még idén le fogják váltani Pewdiepie-t az élen, mivel egy india zenés broadcaster, a T-Series elképesztő növekedés után ott tart, hogy mindössze egy magyar youtubernyire vannak a svéd videóstól. Most nagyjából 400 ezer feliratkozó van a két csatorna között, itt egy élő stream, a számok alakulásáról:

A trónkövetelő egyébként több szempontból érdekes, az egyik, hogy Pewdiepie többször is viccet csinált a sokszor rossz angollal beszélő, de ennek ellenére rendkívül aktív indiai internetes közösségről. Erre utal a fenti közcím is, sok indiai fiatal ugyanis hasonló nyelvtudással kér képeket idegen nőktől: a „send bobs and vagene” ugyanis „send boobs and vagina”, vagyis „küldj melleket és pinát” lennének. Bár az indiaiakon viccelődésnek és a T-Series feltörésének semmi köze nincs egymáshoz, de pikáns, hogy pont egy indiai csatorna fog megelőzni Pewdiepie-t.A T-Series egyébként egy hindi nyelven működő zenés klippeket játszó YouTube-oldal és nagyjából úgy aránylik a nyugati ízléshez, mint a bollywoodi filmek a hollywoodi filmekhez.

Csak azért, hogy érthető legyen, íme, a csatorna egyik legnézettebb videója, két hónap alatt majdnem 47 milliós megtekintésig jutott:

Tartalomgyártói szempontból elgondolkodtató a T-Series térnyerése, már abból a szempontból biztosan, hogy a világ fejlettebbik felén hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a mi ízlésünk a meghatározó, a mérvadó, a követendő, holott elképesztő tömegek vannak ezen a perspektíván túl. Jó példa erre a mobilipar, ahol már nagyon régen rájöttek, hogy a csúcskategóriás készülékeket is fel kell szerelni dual sim-es funkcióval, mivel a fejlődő országokban a kommunikáció a kusza hálózati rendszerek miatt meglehetősen drága, ha csak egy sim kártyája van azt embernek.

A feliratkozó-háború a két csatorna között már hetek óta tart és egyre közelebb vannak egymáshoz. Nemrég egyébként majdnem megtörtént az előzés, de a rajongók és nagyobb youtuberek elkezdtek mozgósítani, hogy Pewdiepie első maradhasson. Ennek az lett az eredménye, hogy a svéd videós egy kis levegőhöz jutott, jelenleg a cikk írásakor 370 ezer feliratkozó volt kettejük között, de a legszorosabb állásnál 100 ezer alatt mozgott a különbség.

Annak ellenére, hogy Pewdiepie többször is elmondta, hogy nem veszi komolyan a versenyt, többen nagyon is komolyan beleálltak a kampányba. Íme, pár példa:

Volt, aki 100 ezerszer mondta ki azt, hogy “Pewdiepie”, hogy a követői feliratkozzanak

Volt, aki 1 millió dollár értékben vásárolt felületet Pewdiepie-nak a Time Square-en

De olyan is akadt, aki 10 órán keresztül játszotta basszusgitáron a svéd videós T-Series-nek írt dalát

Merthogy a háborúról dal is született:

És volt olyan is, aki 48 percen keresztül dühösen kérte az embereket, hogy iratkozzanak fel Pewdiepie csatornájára

Rasszista?

A fentebb linkelt, T-Series-nek készült dalról, a bitch lasagnáról többen azt állítják, hogy rasszista és nem tiszteli az indiaiakat, de Pewdiepie ezeket a vádakat rendre visszautasítja, állítása szerint ő csak viccel, pózból megy bele ebbe a harcba és valójában semmi baja nincs Indiával vagy a T-Series-zel. Ezt bizonyítva egyébként gyűjtést is indított, amellyel a CRY nevű szervezetet szeretné támogatni. A CRY India legelmaradottabb területein élőknek, elsősorban gyereknek nyújt segítséget.

A verseny folytatódik, de a trendekből nagyjából kitalálható, hogy mi lesz a végeredmény: a T-Series növekedési üteme hosszútávon meg fogja verni Pewdiepie hadseregét, a kérdés már csak az, hogy mikor.

