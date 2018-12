Ott támadtak, ahol senki nem várta

A TheHackerGiraffe névre hallgató kiberbűnöző két okból döntött úgy, hogy mintegy 50 ezer nyomtatót fog feltörni: az egyik az, hogy támogassa a Youtube-on jelenleg legnépszerűbb profilt, PewDiePie-t, a másik pedig az, hogy felhívja a figyelmet arra,

milyen sérülékeny is ez a nyomtatóhálózat, és milyen könnyű bejutni a rendszerbe.

A sztori háttértörténete annyi, hogy az elképesztő méretű rajongótáborral rendelkező, a Youtube-on jelenleg legnépszerűbb PewDiePie (a cikk írásakor 72 696 402 feliratkozóval) első helye veszélybe került egy indiai zenei vállalat, a T-Series profilja miatt (a cikk írásakor 72 601 436 feliratkozó). Utóbbi profil nagyon hirtelen kezdett növekedni, és ma már csak pár százezer feliratkozó választja el a Youtube királyától, amit a rajongók nem néznek túl jó szemmel, és mindenhol reklámozni kezdték kedvencüket, hogy az még véletlenül se veszítse el az első helyét.

Itt jön a képbe a TheHackerGiraffe álnéven dolgozó netbetyár, aki a The Verge-nek adott információja szerint 800 ezer nyomtatóhoz szerzett hozzáférést, de úgy döntött, hogy csak 50 ezret használ a céljaira: meghackelte őket, és egy PewDiePie-t népszerűsítő szöveget nyomtatott ki rajtuk. Igen, mind az ötvenezren.

A srác az egyértelmű célok mellett arra is rá szeretett volna világítani, hogy mennyire érzékenyek ezek a nyomtatók, amelyeket így akár tönkre is lehet tenni több ezer kilométeres távolságból. TheHackerGiraffe rámutatott, hogy több százezer nyomtató tartozik egyetlen hálózathoz világszerte, és ezt a hálózatot nem is olyan nehéz feltörni, mint ahogy a mellékelt ábra is mutatja.

Spread the word with your friends about printers and printer security! This is actually a scary matter. Will tweet everything about this entire #pewdiepie hack later to explain to everyone exactly what went down. Also @pewdiepie please notice me

— TheHackerGiraffe (@HackerGiraffe) 2018. november 30.