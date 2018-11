J.K. Rowlingot évekig meglopta az asszisztense

A Harry Potter-könyvek szerzője, J.K. Rowling beperelte egykori asszisztensét, aki 2014 és 2017 között több, mint 23 ezer fontot költött el az írőnő vagyonából a tudta nélkül. A The Cut írta, hogy a megvádolt asszisztens 1900 dollárt költött gyertyákra, 2100 dollárt Starbucks termékekre, meg 1577 dollárt költött el két macskára. A tanulság ebben, azon túl, hogy ne lopj a főnöködtől, hogy ne vegyél, hanem fogadj örökbe cicákat. Az asszisztens ezek mellett egyébként a pozícióját felhasználva ellopta a motorizált Hogwarts Express-t is, aminek több, mint 450 font az értéke, de egyéb Harry Potter értéktárgyakat is lopott. Mondjuk annyira azért nem kell sajnálni az írónőt, ugyanis becslések szerint 650 millió dollárra rúg az össz vagyona. A BBC Ms. Donaldsonként hivatkozik az alperesre, akinek a durva gyertyamániája révén nehéz nem erre a mémmé váló legendás tweetre gondolni:

Food $200

Data $150

Rent $800

Candles $3,600

Utility $150

someone who is good at the economy please help me budget this. my family is dying

— wint (@dril) 2013. szeptember 29.