7 évet kellett várni rá, hogy mémesedjen az LMFAO slágere, de megérte

Emlékszik még valaki arra, hogy mi volt 2011-ben? Nem baj, ha nem, rég volt, a lényeg pedig most úgyis csak az, hogy abban az évben volt sláger az LMFAO Party Rock Anthem című száma, aminek valamiért csak most sikerült mémesednie.

A BuzzFeed azt írja, többen felfedezték, hogy a videóklipben látható tánc üteme gyakorlatilag akármilyen zenével együtt stimmel.

Valaki kitette a videót a 80-as évek egyik meghatározó számával, a You Spin Me Rounddal, aztán meg elszabadult a pokol:

This is hot. Party Rock Anthem and Spin Me Right Round are made to be together pic.twitter.com/5hdF8bbIq5 — cuppycup (@cuppycup) October 4, 2018

Tökéletesen működik az Uptown Girllel:

Party Rock Anthem has the same bpm as Uptown Girl pic.twitter.com/vt7B1mQIqA — Stan Lewis (@StanLewis_) October 4, 2018

Gyakorlatilag nincs olyan zeneszám, amihez nem illene:

did you guys know party rock anthem and somebody I used to know have the same bpm?? because they do pic.twitter.com/B6DhOhyEDa — jill-o-lantern ¨̮ (@JillMencke) September 20, 2018

Itt már felsikít az ember:

Well if we’re doing this, I might as well throw my own in the mix pic.twitter.com/QFSj3yCCBv — capnquigs (but spooky) (@leQuigs) October 6, 2018

Pedig akkor még nem is látta, hogy a Personal Jesusra is lehet így táncolni:

Hey guys did you know @depechemode ‘s “Personal Jesus” has the same bpm as Party Rock Anthem? pic.twitter.com/SfwTC7yIF9 — Slimey Snails 🎃🎃🎃 (@Bag_of_Snails) October 5, 2018

Vagyis gyakorlatilag sikerült létrehozni a koreográfiát, amit bármikor, bárhol és bármire el lehet táncolni. Hasznos kincs!

Kiemelt kép: Lucas Dawson/Getty Images