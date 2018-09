Gáspár Evelin: Sose voltak barátaim és nem is lesznek

Gáspár Evelin a szeptember 20-i Mokka vendége volt, ahol sok új információ derült ki az életéről.

Fontos, hogy a nagyszülőkkel, meg a családdal tartsuk a kapcsolatot. Nekem ők az elsők. Barátaim sose voltak, nem is lesznek, mert nem vagyok egy barátkozós típus. Pasim az van, ismerősök vannak, de mindig a család az első, mert ők mindig ott voltak mellettem és ott is lesznek. Én már a barát szótól is rosszul vagyok. Akik voltak, azok átvertek, kihasználtak, úgyhogy hagytam őket. A barátokkal óvatosnak kell lenni. Nem csak celebként, de átlag emberként is. Nincsenek barátok, inkább érdekkapcsolatok