Kardashian hanyatt esett, majd mémesedett

Kim Kardashian az elmúlt tíz év nagy részét azzal töltötte, hogy vagy saját magát fotózta, vagy ügyesen ült/állt/feküdt, miközben fotózták. Azt gondolhatnánk, hogy ennyi év tapasztalatával már csak jó fotók készülhetnek valakiről, de nem. Még Kim Kardashianról is készülhetnek röhejesen rossz fotók. Például az alábbi, amin pont úgy néz ki, mint aki belelépett az egyik gyereke legójába, és emiatt hanyatt is esett. Pedig ez a fotó direkt készült, ugyanis rapper férje egyik új cipőjét reklámozza ezzel a lehetetlen pózzal és riadt arckifejezéssel.

A fotó láttán az internet nyilván azonnal mémgyártásba kezdett, alább láthatók a legjobbak.

Például ez, amiben Kardashian fotóját egy életbiztosító cég reklámjához hasonlítják:

Vagy a Mad Men intrójának egyik képkockájához:

Kardashian vesztett Twisterben:

Viszont megnyerte a maratont:

Nincsenek szavak arra, hogy milyen csodás alkotások születtek:

Konkrétan:

Talán ez a legszebb:

De ez se rossz:

Az egyértelmű nyertes viszont:

Volt olyan egyébként, aki szerint Kardashian ezzel a béna pózzal el akarta vonni a figyelmet Rihanna illetve Beyoncé Vogue-címlapjairól:

*Everyone talking about Rihanna and Beyoncé and their Vogue covers*

Kim K: “Like butter.” pic.twitter.com/yaSNvtLXEs

— Quenchi (@MrQuenchiAdams) August 6, 2018