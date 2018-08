Ariana Grande visszaoltotta a rosszindulatú kommentelőt

Ariana Grande tud kemény is lenni, ha arról van, ezt most be is bizonyította egy kommenttel. Azzal vádolták, hogy megcsalta előző barátját, Mac Millert, de leoltotta a srácot Twitteren, aki ezzel próbált beszólni neki.

Pete Davidsonnal való kapcsolata és az eljegyzés túl gyorsnak tűnt néhány ember számára, és azzal gyanúsították, hogy megcsalta vele előző párját. A srác, aki ezzel poénkodott, úgy szólt be, hogy a Pete Davidson című dal mindig az lesz, amit továbbpörget, mire Grande reményét fejezte ki, hogy Alexa (az Amazon hangvezérelt asszisztense) mindig ezt a számot fogja neki játszani.

Ariana Grande has had enough of the disrespect, responds to haters on social media. pic.twitter.com/j852gcLAZg — Pop Crave (@PopCrave) 2018. augusztus 8.

Erre válaszul viszont valaki feldobta, hogy Miley Cyrus sokkal jobb arc, és megeszi Grandét reggelire. Illusztrálták is.

I think we all agree with this pic.twitter.com/Y0Ee27CGkm — #BeReadyForMiley (@MileyIsSkinny) 2018. augusztus 8.

Sajnos erre már nem reagált Ariana Grande, pedig megnéztük volna, mit mond, de hát kiven van ideje minden kommentre válaszolni.

Kiemelt kép: Getty Images /Ethan Miller