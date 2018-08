Ezekkel a finomságokkal nem fogunk mellé a strandon

Felkapni egy csinos kosarat és piknikezni indulni a közeli parkba nem jelent olyan nagy kihívást egy háziasszony számára. Ám ha a finomságokat a tópartra, strandra szánjuk, akkor már egészen új szabályrendszerben kell gondolkodnunk, mielőtt megtöltjük a hűtőtáskát. Fontos, hogy adott fogás hidegen fogyasztva is finom ízeket nyújtson, ne nehezítse el a gyomrot, mégis tápláló legyen. Mutatunk pár olyan könnyen összeállítható, finom ételt, amelyek egész napra ellátnak a szükséges energiával a pancsolás és napozás mellé.

Wrapek, tekercsek

Ha valami különlegesebbre vágyunk a szendvicsek helyett, akkor érdemes üres tortillalapokat, wrapeket magunkkal vinnünk, ezeknek szállítása sem túl helyigényes. A csomagolt belevaló alapanyagokból bárki a saját szájíze szerint állíthatja össze a maga tekercsét. Nem mellesleg ezeket egy kézzel is könnyű enni, és ha megfelelő módon hajtjuk be az alját, akkor attól se kell félni, hogy ragacsos lesz a kéz. Ebbe belefér az előző napról maradt csirke, sós lében eltett tonhalkonzerv, zacskós salátakeverék, vékony szelet sonka, sajt, amik teljes értékű étkezéssé varázsolhatják ezt a hidegen is finom ételt.

Tésztasaláták

Szintén könnyen szállítható, kiadósabb fogások lehetnek a tésztasaláták, ami hidegen is finomak: elég csak arra gondolni, mennyire jól tud esni egy savanyúuborkás, kukoricás, majonézes öntettel nyakon öntött verzió. De dúsíthatjuk sonkával, sajttal, akár zöldségekkel, a variációk száma itt is végtelen. Akár egy paradicsomos, bazsalikomos, mozarellás verzió is elkészíthető, ha olaszosabb ízvilágra vágyunk.

Halas zöldségsaláták

A strandról sokaknak a balatoni hekk utánozhatatlan illata ugrik be, de akkor sem kell mellőznünk az uszonyos finomságokat, ha éppe nem a Balcsira keveredtünk. A vízparton adja magát a rostonsült hal némi salátakörettel, vagy akár csak savanyúsággal, uborkával.

Gyümölcsök

Természetesen a hőségben egy gyümölcsök a legfrissítőbb édességek, amiket kis salátásdobozokban összevágva is szállíthatunk, hogy ne kelljen ragadós kezekkel számolnunk. Még ha a nap végén is falatozzuk be, a salátáknak amúgyis jót tesz, ha összeérnek az ízek. Dobáljunk bele barackot, dinnyét, almát, körtét.

Nasik

Az alapvető nassolnivalókkal sok gondunk nem lesz, a krékerek, ropik könnyen hordozhatók. Egészséges alternatíváknak pedig ott vannak az olajos magvak, gyümölcs- vagy zöldségchipsek. Aki szeretne egészségesen megúszni az uzsonnát, fogyaszthat felvágott répa- és zellerhasábokat, amit kitűnően lehet tunkolni például humuszba a pokrócon, egy könyvet olvasgatva.

Az elmaradhatatlan palacsinta

A palacsinta nem csak frissen sülve esik jól, szinte nem tudunk olyan állapotot, amikor ne fogyasztaná bárki szívesen. Feltekerve, alufóliában nem is olyan nehéz a szállítása, és természetesen választhatunk nem csak a szokásos édes, de sós, vagy teljes kiőrlésű, zabbal készített verziók közt is. A töltelékkel kapcsolatban pedig bizonyára mindenkinek megvan a maga kedvence, mondjuk a mama baracklekvárja.

Főtt kukorica

Szintén egy tipikus strandétel, ami otthonról hozva is ugyanolyan jól fog esni. Nincs is mit hozzáfűznünk: egyszerűen csak elő kell venni és falni!