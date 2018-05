Elkészült Will Smith legkínosabb videója

Will Smith fia dobozos vízzel mentené meg a Földet

Will Smith lánya 9 évesen vagdosta magát

A színész már fővárosunkban van és néhány hétig még marad is, ugyanis a Gemini Man című filmet forgatják. Ezúttal tehát Will Smith-be botolhat az ember Budapesten, ha szerencsés.

Vasárnap egyébként egy libanoni étteremben járt a sztár, ahol a pincérekkel is készített fotót, kedden pedig a Fókusznak sikerült megörökíteni, láthatóan jóhangulatú a Szabadság téren, a forgatás aktuális helyszínén.

Kiemelt kép: Getty Images/FilmMagic/ Axelle/Bauer-Griffin