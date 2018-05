Nick Jonas bicepsze megőrjítette a fél világot

Hatalmas legénybúcsúval ünneplik meg házasodni készülő testvérét, Joe Jonas-t – mesélte a People magazin munkatársának a Billboar Music Awards vörös szőnyegén Nick Jonas. Nagy kár, hogy ebből tulajdonképpen senki nem fogott fel semmit.

A Disney Channel egykori sztárjának bicepsze ugyanis akkorát nőtt az elmúlt időszakban, hogy attól a fél internet teljesen megőrült.

Mutatjuk a legjobbakat.

i wish i could escape the tyranny of nick jonas and his arms but i can’t and also i won’t

People: I had no idea that Nick Jonas had those muscles.

Me: Well, It's not a new thing,darling.

[ #BBMAs ] pic.twitter.com/i9vrntzkK5

— Nick Jonas Fandom (@NickJonasUPD) May 21, 2018