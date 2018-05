Csősz Boglárka gyerekkori képet posztolt

A nemzetközi anyák napja ma van, ezért a Törökorszégban élő Csősz Boglárka ma köszöntötte fel édesanyját egy Instagram-fotóval, mely őt ábrázolja gyerekként, és édesanyját nagyon fiatalon.

Maximum 3-4 éves lehet a képen a Feleségek Luxuskivitelben egyik szereplője. Ezt a szöveget küldte édesanyjának:

Happy Mother’s Day to my one and only!❤️❤️❤️❤️💐

Boldog Anyáknapját itt Törökországban is!

Megtanítottál a jóságra, a gyengédségre, az áldozatra, a kedvességre, a tiszteletre, az egyenességre, az igazságra és a soha el nem múló mosolyra!

Köszönöm hogy vagy Nekem!