Dobó Katának sok időbe telt, mire elfogadta, hogy szexszimbólum

Dobó Kata smink nélkül is vállalja az arcát

A színésznő még most, 44 évesen is szép, így bátran mutatja meg magát smink nélkül is. Dobó Kata azonban nem mindig volt tisztában adottságaival. Kamaszként kezdte elfogadni mások véleményét, de sok időbe telt, mire kezelni tudta a helyzetet. Mostanra azonban már az sem zavarja, ha szexinek titulálják.

A gimnáziumban nem tartottam magam szépnek. Később, amikor elkezdtem elhinni, hogy az vagyok, azt akartam, hogy ennél mélyebbre is lássanak. Sokáig nem tudtam mit kezdeni azzal sem, hogy szexszimbólumként tekintsenek rám. Idő kellett ahhoz, hogy ezt elfogadjam, és megértsem, hogy egy dekoratívabb nőnek más nehézségekkel kell megküzdenie. Ma már nem szégyellem, hogy sokan szexinek gondoltak, csak az bántott, hogy nem láttak ennél tovább az emberek

– mondta a Story magazin tavaszi különszámának a színésznő.

Kiemelt kép: MTVA /Zih Zsolt