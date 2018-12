Habib Nurmagomedov paraszt volt, nem kicsit

A Conor McGregor – Habib Nurmagomedov ketrecharc több felvonásban is kiverte a biztosítékot már az összecsapás előtt, majd a dagesztáni győzelme után is.

Az Észak-Kaukázusból, Dagesztán egyik elhagyott falujából származó Habib most újra hallatott magáról. A muszlim vallású kétszeres szambó-világbajnok, fekete öves cselgáncsozó, aki meghódította az UFC-t is ezúttal Szaud-Arábiában tartott élménybeszámolót. Sikerült olyat mondania, amellyel még ebben a férfiak által uralt olajországban is megfagyasztotta a levegőt. Az nso talált rá arra a videóra, amelyikben Nurmagomedov egy, a nézőtéren helyet foglaló hölgy kérdésére azt a tanácsot tudta adni:

Ha harcosok akarnak lenni, legyenek harcosok otthon. És még egy tanács, mindig elégítsék ki a férjeiket!

(Nyitókép: Vasily MAXIMOV / AFP)