Meghalt Takács Csaba, az RMDSZ volt ügyvezető elnöke

71 éves korában meghalt Takács Csaba, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) egykori ügyvezető elnöke, volt parlamenti képviselője, a Communitas Alapítvány elnöke – közölte pénteken az RMDSZ.

Takács Csaba azok közé tartozott, akik tudták: közösséget építeni nem egyetlen nagy pillanatban kell, hanem ezer apró, fáradságos döntésben. Szervezetet épített, embereket kapcsolt össze, vitákat simított el, reményt tartott életben. Sokszor csendben dolgozott, de munkájának hangja messzire hallatszott. Olyan ember volt, aki nem maga elé, hanem maga mellé hívta az embereket

– méltatta egykori alapítóját és vezető tisztségviselőjét az RMDSZ.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Facebook-bejegyzésében azt írta: személyesen is sokat köszönhet Takács Csabának. „A mentorom volt, a legnagyobb harcos, akitől tanulhattam, a leghűségesebb barát. Ez a szív sokszor dobbant értünk. Dobbant helyettünk is, amikor elfáradtunk. És dobognia kell tovább bennünk, mert sok munka vár még erre a közösségre. Amit ő elkezdett, azt folytatnunk kell” – fogalmazott.

A műszaki végzettségű, az RMDSZ alapító nemzedékéhez tartozó Takács Csabát 1990-ben és 1992-ben a szövetség Hunyad megyei jelöltlistájáról választották a bukaresti képviselőház tagjává, második parlamenti mandátumáról azonban 1994-ben lemondott, mert 1993 februárjában, a szövetség élére frissen megválasztott Markó Béla javaslatára megválasztották az RMDSZ ügyvezető elnökévé.

Takács Csaba 2007-ig állt a szövetség kolozsvári székhelyű ügyvezető elnökségének élén, 1998 óta pedig a magyar közösségnek szánt támogatásokat kezelő Communitas alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségét töltötte be. A RMDSZ tavalyi, 17. kongresszusán, a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő szövetség 70. születésnapja alkalmával köszöntötte egykori ügyvezető elnökét.

A perceken át tartó tapsot a Maszol hírportálnak adott interjújában Takács Csaba annak a következetességnek, szigornak segítőkészségnek tulajdonította, amellyel a háttérből támogatta a közösség szolgálatába állt társai munkáját.

Én az RMDSZ-ben a munkámat mindig úgy végezem, hogy nem kívántam színpadi szereplőként részt venni, inkább arra gondoltam, hogy mindenki, aki színpadra lép, a legjobbat nyújtsa és a legjobb körülmények között tudja végezni a munkáját

– összegezte.

Takács Csabát az RMDSZ saját halottjának tekinti – közölte a szövetség.