Elég nagy botrányt kavart a bekattant Conor McGregor

A hét egyik MMA-s híre, hogy Conor McGregor második világbajnoki övét, a könnyűsúlyút is elveszítette. Na, nem úgy, hogy ketrecbe lépett volna, egyszerűen megfosztotta tőle a UFC és majd a UFC 223 főmeccsének győztese, Khabib Nurmagomedov vagy Max Holloway szerzi azt meg.

You’s’ll strip me of nothing you’s do nothing cunts.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 5, 2018