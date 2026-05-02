Így változnak az Oscar-díj szabályai

Jelentős mennyiségű szabálymódosítást jelentett be a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) a 2027-es, 99. Oscar-gálára – írja a Variety.

A legfontosabb változás, hogy a színészek mostantól több jelölést is kaphatnak ugyanabban a kategóriában, ha több alakításuk bekerül az öt legtöbb szavazatot kapott teljesítmény közé. Ezzel megszűnhet egy régóta vitatott hollywoodi gyakorlat: az úgynevezett „kategóriacsalások”. Korábban ugyanis előfordult, hogy ha egy színésznek az adott évben már volt a főszereplői kategóriára esélyes alakítása, akkor a kampánycsapatok stratégiai okokból mellékszereplői kategóriába sorolták a következő filmszerepét, hogy elkerüljék a szavazatok megoszlását.

Ennek egyik legismertebb példája Kate Winslet volt 2008-ban. A szabadság útjai miatt főszereplőként, míg A felolvasó esetében mellékszereplőként kampányolt, ám az Oscar-jelölések kihirdetése előtt utóbbi filmet végül átsorolták a főszereplő kategóriába. Winslet végül A felolvasóért megnyerte a legjobb színésznő Oscarját. A korábbi szabályzás szerint ha egy színész két alakításával is bekerült az adott kategória legjobb ötje közé, akkor a több szavazatot kapottat jelölték, a másikat pedig kizárták. Joggal feltételezhető, hogy Winslet mindkét alakítása az adott év legjobb ötje közé tartozott.

Az utolsó jelentős változás a színészi kategóriák szabályaiban az 1945-ös, 17. Oscar-gálán történt.

Akkor Barry Fitzgerald az Oscar-történelem egyetlen olyan színésze lett, aki ugyanazon szerepért – Fitzgibbon atya A magam útját járom (1944) című filmben – jelölést kapott mind főszereplői, mind mellékszereplői kategóriában. Az Akadémia nem sokkal később úgy döntött, hogy egy-egy alakításra csak egy jelölés adható.

Ezen felül a színészi kategóriában csak azok a szerepek minősülnek jelölhetőnek, amelyek a film hivatalos stáblistáján szerepelnek, és amelyeket bizonyíthatóan emberek játszottak el. Így az utolsó szerepére mesterséges intelligenciával feltámasztott Val Kilmer például nem lesz esélyes jövőre az As Deep as the Grave című filmmel.

Az AI-veszély

Az Akadémia szélesebb körben is foglalkozott a generatív mesterséges intelligenciával: ezentúl részletesebb információt kérhetnek arról, milyen mértékben használtak generatív AI-t egy film elkészítésénél, illetve mennyi emberi alkotói munka áll mögötte.

A forgatókönyvírói kategóriákban mostantól hivatalosan is kikötik, hogy csak ember által írt szkriptek lehetnek jogosultak Oscar-jelölésre.

Nemzetközi filmek

Komoly változás jön a nemzetközi film kategóriában is. Egy ország mostantól több filmmel is versenyezhet a jelölésért, ráadásul egyes fesztiválok fődíjas alkotásai állami nevezés nélkül is kvalifikálhatják magukat.

Az új rendszer azoknak a filmeknek kedvezhet igazán, amelyeket saját országuk politikai vagy szakmai okokból nem nevez az Oscarra. Erre az elmúlt évek egyik legismertebb példája Justine Triet Arany Pálma-díjas filmje, az Egy zuhanás anatómiája volt, amelyet Franciaország végül nem küldött Oscar-nevezésre. A film ennek ellenére öt jelölést kapott, és elnyerte a legjobb eredeti forgatókönyv díját.

A módosítás az olyan alkotók helyzetén is könnyít, mint például a tavalyi Arany Pálma-díjas Jafar Panahi, akinek Csak egy baleset volt című filmje – tekintettel a rendező és az ország kormánya közötti régóta fennálló konfliktusokra – eleve nem volt valószínű jelölt az iráni nevezésre. Végül Franciaország lépett közbe baráti harmadik országként, ugyanazzal a megoldással, amelyet Németország egy évvel korábban alkalmazott Mohammad Rasoulof A szent füge magja című filmje esetében.

Változás vár a casting rendezőkre és az operatőrökre is

A szabálymódosítások több kisebb kategóriát is érintenek. A casting kategóriában például három Oscar-szobrot is kioszthatnak majd, az operatőrök pedig fix, 20 filmből álló shortlistet állítanak össze az előszavazás alatt. A vizuális effektek kategóriában minden szavazónak kötelező lesz megnéznie a speciális effektusokat bemutató videókat, a legjobb eredeti dal kategóriában pedig pontosították, milyen jelenetrészlettel együtt kell beküldeni a nevezett számokat.

A 99. Oscar gálát 2027. március 14-én rendezik Los Angelesben.